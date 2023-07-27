Гучна і тяжка ніч була на Нікопольщині: окупанти 7 разів обстріляли район – пошкодили церкву, школу, будинки (фото)

Гучна і тяжка ніч 27 липня була на Нікопольщині: росіяни 7 разів обстріляли район. Про це повідомляють очільники області і РВА, а також міський голова Нікополя, передає НСН.

Сьогодні була гучна і тяжка ніч, протягом якої росіяни здійснили сім обстрілів прибережних населених пунктів району.

Близько тридцяти снарядів зі ствольної артилерії вибухнули на території Нікополя, Покровської та Червоногригорівської громад. На щастя, попередньо, люди не постраждали. Але обстреження територій ще триває.

Найбільше постраждав Нікополь. Тут вже відомо про пошкодження двох багатоповерхових будинків, господарчої споруди, адміністративної будівлі, церкви, навчального закладу, пошти, вузла зв’язку, ліній електромережі.

Ніч на Нікопольщині була важкою: фото

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