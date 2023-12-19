Загинули двоє маленьких дітей і їх мама: трагедія на Чернігівщині

Трагедія на Чернігівщині. Тут сталася смертельна пожежа, яка забрала життя цілої родини. Про подію повідомляють у ДСНС, передає НСН.

На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє дітей з мамою.

Займання сталося у житловому будинку в с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади.

Ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години.

На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження.

Причина та обставини трагедії наразі встановлюються.

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