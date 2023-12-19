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Загинули двоє маленьких дітей і їх мама: трагедія на Чернігівщині

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Загинули двоє маленьких дітей і їх мама: трагедія на Чернігівщині

Трагедія на Чернігівщині. Тут сталася смертельна пожежа, яка забрала життя цілої родини. Про подію повідомляють у ДСНС, передає НСН.

На Чернігівщині під час пожежі загинули двоє дітей з мамою.

Займання сталося у житловому будинку в с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади.

Ліквідувати пожежу вдалося впродовж близько години.

Загинули двоє маленьких дітей і їх мама: трагедія на Чернігівщині

На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження.

Загинули двоє маленьких дітей і їх мама: трагедія на Чернігівщині

Причина та обставини трагедії наразі встановлюються.

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