На тимчасово окуповані території Запоріжжя прибули російські священники з Чувашії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Зазначається, що Москва повністю змінила керівний склад фейкової бердянської єпархії. Попереднього російського ставленика андрія волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві.

Новим ставлеником російських спецслужб на посаді став алєксандр бєлков (за легендою єпископ фєодор), якого направили у Бердянськ з Чувашії. Він прибув разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ бути пильними й не відвідувати зайвий раз захоплені російськими спецслужбами церкви.

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