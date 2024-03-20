На Буковині священник УПЦ МП не впустив родину з тілом загиблого воїна до церкви

Про це повідомила народна депутатка Ірина Никорак, передає НСН.

Днями у населений пункт Виженка привезли тіло загиблого на фронті воїна Дмитра Клима. Полеглий Захисник рік вважався безвісти зниклим.

«Лише через рік знайшли та ідентифікували тіло, і привезли додому до сімʼї. Поруч з їх будинком кладовище, де поховані його батьки, бабусі та дідусі, і родина має там місце для поховання. Кладовище – при Миколаївській церкві УПЦ, священник якої не впустив родину з тілом загиблого героя до церкви і, звісно, відмовився відспівувати службу», написала Ірина Никорак.

Воїна відспівували біля церкви священники Православної Церкви України.