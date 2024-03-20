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Війна

На Буковині священник УПЦ МП не впустив родину з тілом загиблого воїна до церкви

Журналіст
На Буковині священник УПЦ МП не впустив родину з тілом загиблого воїна до церкви

На Буковині священник УПЦ МП не впустив родину з тілом загиблого воїна до церкви. А також відмовився відспівувати воїна.

Про це повідомила народна депутатка  Ірина Никорак, передає НСН.

Днями у населений пункт Виженка привезли тіло загиблого на фронті воїна Дмитра Клима. Полеглий Захисник рік вважався безвісти зниклим.

«Лише через рік знайшли та ідентифікували тіло, і привезли додому до сімʼї. Поруч з їх будинком кладовище, де поховані його батьки, бабусі та дідусі, і родина має там місце для поховання. Кладовище – при Миколаївській церкві УПЦ, священник якої не впустив родину з тілом загиблого героя до церкви і, звісно, відмовився відспівувати службу», написала Ірина Никорак.

Воїна відспівували біля церкви священники Православної Церкви України.

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«В цей же час жіночки-прихожанки цієї церкви УПЦ повністю підтримують дії священника, який не пускає відспівати з гідністю та почестями героя в церкві кажучи, цитую: «ну всьо правильно, в свою хату чужих не пускаємо»… Я коли це пишу у мене просто серце стискається від болю. Як таке можливо?! Люди, вам колись буде соромно за це! Як після цього ви дивитесь в очі родині воїна, тіло якого навіть в церкву не занесли?! А потім ви заходите в свій храм зі словами «Госпаді памілуй, спасі і сохрані», бо священник простить всі ваші гріхи…Для мене це вже не про Бога та віру, а про сліпе фанатичне слідування незрозуміло яким цінностям. Царство небесне полеглому за свободу», додала нардепка

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