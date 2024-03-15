На інтернет-аукціоні хотіли незаконно продати унікальну історичну пам’ятку часів Київської Русі із зображенням «Святого воїна».

Про це розповіли в Офісі прокурора.

Мова йде вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням “Святого воїна” періоду Київської Русі. Її намагалися продати на інтернет-аукціоні.

За словами генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук Федора Андрощука, пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття.

На інтернет-аукціоні хотіли незаконно продати унікальну історичну пам’ятку

«Добре збережена кам’яна плита із зображенням “Святого воїна”, ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства. Знахідку передадуть до Національного музею історії України на зберігання та проведення дослідження. У подальшому її залишать у музеї», йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність (ч. 1 ст. 193 КК України).

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