Танцювала біля меморіалу Небесної сотні під російський реп: поліція Києва знайшла 16-річну блогерку

Поліція Києва знайшла 16-річну блогерку, яка танцювала біля меморіалу Небесної сотні під російський реп.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм столичної поліції.

Дівчина разом з мамою на декілька днів приїхала до столиці. Перебуваючи на Майдані Незалежності вона записала відео, де станцювала під російський реп. Його дівчина виклала в соціальну мережі.

Це відео побачили поліцейські й почали за цим фактом перевірку.

Поліція Києва знайшла 16-річну блогерку

«Офіцери поліції за сприяння фахівців кримінального аналізу розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство)», йдеться у повідомленні.

А з мамою дівчини поліцейські провели профілактичну бесіду, з наказом недопущення подібних випадків у майбутньому.

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