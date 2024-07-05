Купити квартиру в Дніпрі

6
Тег:
КиївПодії
6

Танцювала біля меморіалу Небесної сотні під російський реп: поліція Києва знайшла 16-річну блогерку

Автор -
Журналіст
поліція Києва знайшла 16 річну блогерку

Поліція Києва знайшла 16-річну блогерку, яка танцювала біля меморіалу Небесної сотні під російський реп.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на телеграм столичної поліції.

Дівчина разом з мамою на декілька днів приїхала до столиці. Перебуваючи на Майдані Незалежності вона записала відео, де станцювала під російський реп. Його дівчина виклала в соціальну мережі.

Це відео побачили поліцейські й почали за цим фактом перевірку.

Поліція Києва знайшла 16-річну блогерку

photo 2024 07 05 13 05 37 (2)

«Офіцери поліції за сприяння фахівців кримінального аналізу розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство)», йдеться у повідомленні.

А з мамою дівчини поліцейські провели профілактичну бесіду, з наказом недопущення подібних випадків у майбутньому.

Ще новини України: У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українку, яка зникла 3 червня

Схожі публікації

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×