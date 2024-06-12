У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українку, яка зникла 3 червня . 11 червня у лісі біля міста Дебельн виявили тіло дитини. Німецька поліція на брифінгу вже підтвердила, що воно належить зниклій українській дівчинці Валерії.

Про це пише Bild, передають Новини України – НСН.

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українку, яка зникла 3 червня

Це сумна звістка. Загибла — це зникла девʼятирічна Валерія. Вона стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство, — заявив комісар поліції Карстен Кемпф

За даними поліції, мертву дитину знайшли далеко від лісових стежок, у підліску на пересіченій місцевості.

«Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї», — сказала прессекретар прокуратури Інгрід Бургхарт. Підозрюваних і арештів поки що немає.

Після розслідування і розтину поліція не знайшла доказів того, що дівчина стала жертвою сексуального злочину.

Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але в школі так і не зʼявилась. У навчальному закладі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері й повідомила в поліцію близько 18:30 того ж дня.

Валерію не виявили на записах камер спостереження, її не памʼятають водії автобусів. Тому невідомо, чи взагалі дівчинка сіла на автобус до школи.

Дівчинка разом з матірʼю проживала в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, батько служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.

Павлоградське видання повідомляло, що родина дівчинки – з Павлограда.

Ще новини України: Гралися на подвір’ї та зникли: дворічних братика і сестричку шукали всю ніч на Волині (фото, відео)