12 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

12 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 12 червня. Всесвітній день боротьби з дитячою працею. День працівника фондового ринку України. Православні вшановують пам’ять преподобного Онуфрія Великого. Залишилося 202 дні до Нового року. Це середа і на цей день припадає 840 день повномасштабної війни в Україні.

12 червня – яке сьогодні церковне свято

12 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Онуфрія Великого. Онуфрій народився в Ефесі (сучасна Туреччина) і від молодих років прагнув присвятити своє життя служінню Богу. Він пішов у монастир, де прийняв чернечий постриг. Після декількох років у монастирі він відчув покликання до більш суворого життя і вирішив стати відлюдником у Фіваїдській пустелі в Єгипті.

Онуфрій провів у пустелі 60 років, живучи в повній самотності, без постійного житла, їжі та одягу. Він харчувався лише тим, що знаходив у дикій природі, і носив лише довге волосся та бороду. Його духовний подвиг, молитви та аскетичний спосіб життя стали прикладом для багатьох християн.

Існує багато легенд і розповідей про дива, пов’язані з преподобним Онуфрієм. Він відомий своєю глибокою вірою і силою молитви, якими він зцілював хворих і творив інші дива. Однією з найвідоміших історій є його зустріч з монахом Пафнутієм, який знайшов Онуфрія в пустелі. Пафнутій провів з ним деякий час, навчаючись його духовній мудрості, і після смерті Онуфрія поховав його тіло.

12 червня у світі

Міжнародний день шиїтів

Міжнародний день шиїтів — відзначається щороку 12 червня, це день, присвячений мусульманській громаді шиїтів, яка є другою за величиною гілкою ісламу.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Щорічно 12 червня відзначається важлива подія – Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Ідея створення цього дня належить Міжнародній організації праці, котра висунула відповідну пропозицію у 1997 році. З 2002 року подія святкується під егідою Організації Об’єднаних Націй.

День Супермена

12 червня кожного року власний день народження відзначає улюблений багатьма персонаж коміксів – Супермен, бо саме цього дня у 1933 році художник Джо Шустер зі сценаристом Джеррі Сігелом вигадали та створили супергероя.

А також у світі:

Зміїне свято

Міжнародний день фалафель

День червоної троянди

Міжнародний день дубляжу

Міжнародний день кашаси

12 червня в Україні

День працівника фондового ринку України

12 червня кожного року Україна відзначає доволі молоде професійне свято – День працівника фондового ринку. Подію започатковано 11 березня 2008 року.

Іменини 12 червня

Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.

Талісманом людини, народженої 12 червня, є авантюрин. Напівпрозорий камінь, який вважається одним із найбільш загадкових у світі. Здавна люди вірили, що прикраси з авантюрину допомагають очистити організм від токсинів.

Традиції, заборони, прикмети 12 червня

12 червня кожного року відзначається Зміїне свято, бо саме в цей час змії покидають власні домівки задля пошуку партнера для спарування.

В народі вважали, що 12 червня ходити по хащах, а тим більш вбивати змій дуже небезпечно, тому що тварини вкрай агресивні. Цього дня було заведено садити боби.

На Русі вірили, що Мар’їн корінь здатний прогнати змій, тож носили його при собі. Також плазунів відлякували гілочками рути та смарагдом.

Також з давніх часів до нас дійшла традиція в цей день саджати боби.

За народними прикметами 12 червня добре йти на риболовлю – буде хороший улов, а потім приготувати рибний суп. Юшку, до речі, потрібно готувати в будь-якому разі, навіть якщо “улов” буде з магазину: біла риба в страві – до білої смуги, червона – до кохання. А якщо з останньою ложкою загадати бажання – обов’язково збудеться.

Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють, значить, погода буде мінятись. У цей час цвіте шипшина і жасмин.

Ще прикмети 12 червня:

багато білок в лісі — до дощового літа;

ластівки високо літають — дощу не буде;

туман і роса увечері — найближчими днями чекайте на ясну погоду;

хмари білого кольору — можливий град.

Що не можна робити 12 червня

Заборонено розповідати, що вам наснилося.

Не можна носити речі чорного кольору.

Не варто лягати спати рано, бо можна проспати всі плани та мрії.

12 червня в історії

Визначні події

1665 — Королівство Англія встановило своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк.

1815 — унаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета «Морнінґ Кронікл» повідомила про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скуповував акції).

1920 — офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал в серпні 1914 року).

1937 — у ході сталінського терору оголошено вирок і розстріляно вісім вищих військових керівників СРСР (Тухачевського, Примакова, Якіра, Уборевича, Ейдемана та ін.), звинуваченим в участі у «військово-фашистській змові в Червоній Армії».

1966 — у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.

1975 — Верховний суд Індії визнав прем’єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і заборонив їй на 6 років займатись політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан і санкціонувала масові арешти політичних опонентів.

1987 — під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити «берлінську стіну».

1990 — в СРСР заборонили цензуру.

1991 — на перших президентських виборах у Росії перемогу здобув Борис Єльцин, за котрого проголосувало 57,3 % виборців.

Народилися 12 червня

1929 — Анна Франк, дівчинка з Амстердама, що увійшла в історію як автор щоденника, котрий вела два роки, поки сім’я переховувалась від нацистів.

1931 — Мірошниченко Євгенія Семенівна, українська співачка.

1951 — Костенко Юрій Іванович, український політик.

1957 — Ігор Ліховий, український музейний діяч, політик, дипломат. Міністр культури та туризму України.

1960 — Олександр Постоленко, український актор-комік, учасник комік-трупи «Маски»

1971 — Марк Генрі, американський професійний реслер.

1974 — Вадим Шахрайчук, український хокеїст і тренер.

Померли 12 червня

1999 — Польовий Омелян Гіллярович, український військовик, політв’язень. Командир ВО-3 «Лисоня», полковник УПА.

2021 — Лесь Герасимчук, літератор, філолог, перекладач, культуролог.

2023 — Сільвіо Берлусконі, італійський політик, тричі Прем’єр-міністр Італії (1994—1995, 2001—2006, 2008—2011).

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