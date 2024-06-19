У Чернігові поліцейський збив 18-річну дівчину на пішохідному переході

У Чернігові поліцейський на службовому збив 18-річну дівчину на пішохідному переході.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передають Новини України – НСН.

У Чернігові поліцейський збив 18-річну дівчину

У Чернігові встановлюються обставини ДТП за участю поліцейського автомобіля

За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі поліцейського призначено проведення службового розслідування.

18 червня у місті Чернігів на проспекті Миру сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейського, який був за кермом службового авто. Правоохоронець допустив наїзд на 18-річну дівчину, яка на самокаті перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Каретою екстреної медичної допомоги дівчину було доставлено до лікарні. Загрози іі життю немає.

За фактом ДТП поліцією Чернігівщини призначено проведення службового розслідування. Про зазначену подію повідомлено Державне бюро розслідувань.

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