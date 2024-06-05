ДТП у Львові 5 червня сталася близько 11.00 години за участю трьох автомобілів. 7 людей були шпиталізовані.

У Львові сталася аваря, унаслідок чого перекинулося службове авто поліціянтів. Семеро людей потрапили до лікарні.

Про аварію повідомила пресслужба поліції Львівської області, передають Новини України – НСН.

ДТП у Львові 5 червня – перекинулось поліцейське авто, семеро постраждалих

За попередніми даними, близько 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола відбулося зіткнення трьох автомобілів: Toyota RAV4, Škoda Octavia та службового автомобіля поліції Renault Duster, який після зіткнення перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди лікарні доправили 4 поліцейських, а також водіїв двох автомобілів і пасажирку одного з них. Про це розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медицини в коментарі «Інтерфакс-Україна».

Повідомляється, що на місці ДТП працюють правоохоронці, наразі встановлюють причини та обставини події.

Після завершення перевірки події нададуть правову кваліфікацію.

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