У Вінницькій області перекинувся мікроавтобус, внаслідок чого постраждали 2 дорослих і 5 підлітків.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Націиональну поліцію.

В ніч на вівторок у Вінницькій області перекинувся мікроавтобус, в якому їхала група з екскурсії. Внаслідок ДТП постраждали семеро осіб, серед яких – пʼятеро підлітків.

ДТП сталась 4 червня близько 00:40 біля села Кунка, Гайсинського району.

ДТП у Вінницькій області 4 червня – серед постраждалих 5 підлітків

За попередньою інформацією, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням, через що мікроавтобус перекинувся.

У салоні на момент аварії перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та пʼятеро дорослих. Група поверталась з екскурсії.

За медичною допомогою звернулось сім пасажирів, з яких пʼять підлітків віком 16 та 17 років, одного з них госпіталізували. Іншим учасникам аварії надали медичну допомогу та відпустили додому.

Поліція освідувала водія – він тверезий. Мікроавтобус помістили на арештмайданчик.

«За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Досудове розслідування триває» – йдеться в повідомленні.

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