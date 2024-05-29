ДТП у Вінницькій області 29 травня сталася через зіткнення пасажирського автобусу та вантажівки. Відомо про 11 постраждалих.

У Вінницькій області зіткнулися пасажирський автобус та вантажівка, внаслідок чого 11 людей постраждали.

Про це повідомила поліція Вінницької області, передають Новини України – НСН.

ДТП у Вінницькій області 29 травня – постраждали 11 людей

Пригода сталася увечері 29 травня в селі Писарівка поблизу Вінниці. За попередньою інформацією, автобус, який здійснює нерегулярні перевезення, врізався у вантажівку.

«Внаслідок ДТП автобус перекинувся. Станом на 18:20 було відомо про 11 пасажирів, які зазнали травм», йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що на місці події працює слідчо-оперативна группа.

Усі обставини та причини аварії встановлюються.

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