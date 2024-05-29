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Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу просто під фуру: смертельна ДТП на Львівщині 29 травня

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Журналіст
Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу просто під фуру: смертельна ДТП на Львівщині 29 травня

Смертельна ДТП на Львівщині сталася 29 травня. Двоє загиблих та двоє травмованих аварії – поліцейські проводять розслідування. Водія мікроавтобуса, який виїхав на зустрічну смугу, правоохоронці затримали.

Про це Новини України – НСН інформують з посиланням на правоохоронців.

Смертельна ДТП на Львівщині 29 травня – що відомо

смертельна ДТП на Львівщині 29 травня

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 травня, близько 07.00, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» неподалік села Новосілки Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Mersedes Sprinter», 51-річний житель Чернівців, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «MAN», якою керував 43-річний мешканець Львівського району. Після зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та в’їхав у дерево.

смертельна ДТП на Львівщині 29 травня

Від отриманих внаслідок ДТП травм двоє пасажирів мікроавтобуса – чоловік та жінка, дані яких уточнюються, загинули на місці події. Водій та ще одна пасажирка «Mersedes Sprinter» отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

смертельна ДТП на Львівщині 29 травня

Водія мікроавтобуса правоохоронці затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

смертельна ДТП на Львівщині 29 травня

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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