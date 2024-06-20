У хустці та з окулярами: одесит перевдягнувся у бабусю для втечі за кордон (відео)

Одесит перевдягнувся у бабусю для втечі за кордон. Його виявили прикордонники у потязі «Київ – Ужгород».

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає сайт «новини України – НСН».

«Квітчаста хустка, окуляри, відповідне вбрання, навіть картата сумка – винахідливий одесит вжив максимальних заходів маскування «під бабусю», аби дістатися у прикордоння. Втім, його задумка зазнала невдачі, псевдобабусю викрили ще під час прямування до місця призначення потягом», йдеться у повідомленні.

Чоловік їхав до Ужгорода, а потім хотів дістатися українсько-словацького кордону. Коли прикордонники попросили його пред’явити документи, у нього їх не було.

Одесит перевдягнувся у бабусю для втечі за кордон: відео

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Це вже друга спроба чоловіка виїхати за кордон. І вона виявилася невдалою. На початку червня він вже намагався незаконно покинути Україну.

«Чоловік тоді склав собі маршрут до держрубежу за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд», кажуть прикордонники

На переодягнену «бабусю» склали адмін протокол. Тепер чоловіку доведеться відповісти перед судом.

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