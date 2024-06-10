ГАЗ-66 на чорних номерах з 32 пасажирами прорвав україно-угорський кордон – ЗМІ

ГАЗ-66 на чорних номерах з 32 пасажирами прорвав україно-угорський кордон на Закарпатті вночі 9 червня.

Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола, передають Новини України – НСН.

ГАЗ-66 прорвав україно-угорський кордон – що відомо

Подія трапилася вночі 9 червня. ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвав кордон, вивізши на собі 32 особи.

За інформацією джерел автора повідомлення Віталія Глаголи, усіх пасажирів затримали в Угорщині.

Прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці “Косино” та “Велика Бийгань”.

На місце події було направлено патруль для пошуку порушників.

Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами «4736 А1» рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону.

Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули.

Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш.

Подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі уточнюються.

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