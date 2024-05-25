На Закарпатті двоє чоловіків напали на прикордонника, забрали зброю і втекли до Румунії

На Закарпатті двоє чоловіків напали на прикордонника, забрали зброю і втекли у Румунії. Вони стріляли у бік військових, але, на щастя, не влучили.

Про інцидент, який стався 24 травня увечері, першим повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. Згодом інформацію ЗМІ підтвердили у поліції, передають Новини України – НСН.

За даними Глаголи, увечері 24 травня двоє невідомих чоловіків, яких було виявлено поблизу кордону на Закарпатті, напали на прикордонника, відібрали його пістолет та втекли на територію Румунії.

Прикордонний наряд зреагував на спрацювання сигнальної міни, після чого поблизу кордону виявили двох чоловіків.

Один із прикордонників здійснив попереджувальні постріли у повітря, однак чоловіки не зупинилися, а напали на нього, відібравши в нього пістолет. Тікаючи, порушники п’ять разів вистрілили в прикордонника, але не влучили. Їм вдалося втекти через кордон разом зі зброєю.

Як повідомляє “Суспільне Ужгород” речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова підтвердила інформацію..

Дана подія відбулася на ділянці відповідальності 27-го прикордонного загону. Про цей факт було проінформовано співробітників Національної поліції, СБУ та ДБР, — сказала Леся Федорова

За словами Леся Федорової, наразі у справі триває перевірка. До ЄРДР внесли відомості щодо виявлення ознак злочину за двома статтями:

умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

грабіж, вчинений у великих розмірах.

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