В соцмережах поширюється інформацію що від жінок, які виїздять за кордон з дітьми, вимагають документи щодо взяття батька дитини на військовий облік.

Чи правда це розповідє адвокат юридичної компанії “Де-юре” Лариса Кісь, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Виїзд за кордон – чи запитують у жінки військово-облікові документи

Порядок перетину кордону жінок з дітьми регулюється Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57. В нього внесли численні зміни, нагадує адвокат Лариса Кісь.

Зараз для перетину кордону матері з дитиною потрібно мати з собою такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);

свідоцтво про народження дитини.

Виїзд за кордон жінки з дитиною – чи перевірятимуть військово-облікові документи чоловіка

Також може знадобиться свідоцтво про розірвання шлюбу чи його укладання, у випадку різних прізвищ у матері та дитини.

“З березня 2022 виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі матері здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини – за відсутності паспорта громадянина України”, – коментує адвокат.

Якщо дитина виїжджає з бабусею, дідом, повнолітними братом, сестрою, мачухою, вітчимом або іншими особами перетин кордону дозволяється за письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування.

Чи є серед таких документів військово-облікові документи чоловіка і батька дітей?

“Станом на 12 червня 2024 року змін до порядку перетину кордону в частині вимоги до жінок (дружин) надавати копії військово-облікових документів своїх чоловіків, або батька дітей – відсутні, як й надання його згоди. Наявність або відсутність даних про батька дитини в Реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (“Оберіг”) не є підставою для відмови у перетинанні кордону ані матері, ані дитині”, – зауважує співрозмовниця.

Адвокат Лариса Кісь запевняє, що про вимогу до дружини мати при собі оригінал військово-облікового документу чоловіка/батька дитини взагалі мова йти не може – оригінали чоловік повинен носити з собою. Ввідповідно, він не може передати їх дружині для виїзду за кордон.

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