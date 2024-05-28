В Україні 17-річним юнакам розсилатимуть повістки: роз’яснення від ЗСУ

В Україні 17-річним юнакам розсилатимуть повістки. Але це не має відношення до мобілізації. Офіційне роз’яснення надали у Сухопутних військах ЗСУ .

Про це інформують Новини України – НСН.

В Україні 17-річним юнакам розсилатимуть повістки: що це означає

В Сухопутних військах нагадують, що, відповідно до статті 14 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають.

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