Ворожий удар по Сумам 13 березня забрав вже другого сина у батьків. Про трагедію розповіла родичка загиблого чоловіка Анна Ярмолінська, передає НСН.

За словами Анни, загиблий на ім’я Денис був братом її чоловіка і хрещеним її доньки. Також вона розповіла, що Денис воював від самого початку війни. Але сьогодні вночі він знаходився вдома – зі своїми дружиною і дітьми.

Дружина отримала важкі травми – вона в реанімації. Діти не постраждали.

Батьки втратили другого сина через цю кляту війну, – написала Анна

Також вона оприлюднила фото будинку, у який влучив ворожий «Шахед» сьогодні вночі. І прокоментувала світлину:

Скло вціліло у вікнах та балконних рамах поруч … скло вціліло, а люди загинули

Анна просить небайдужих підтримати родину фінансово.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали удару безпілотником по багатоповерхівці у Сумах. Там ще продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Вже знайшли тіла двох загиблих. 8 людей постраждали.

Ось так діставали тіло загиблого з-під завалів рятувальники…

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