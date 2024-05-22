Понад 1200 населених пунктів Сумщини залишилися без світла внаслідок нічної атаки 22 травня. Це вся Сумська область.

Про це повідомили АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО”, передають Новини України – НСН.

Сьогодні вночі росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини в Шосткинському та Конотопському районах.

У результаті чого без електроенергії опинилася вся область – це понад 518 тисяч точок обліку електроенергії споживачів (більше 1200 населених пунктів).

Усю ніч енергетики працювали над заживленням абонентів, долаючи наслідки ворожих ударів.

Станом на 8.30 ранку енергетикам АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО” вдалося відновити розподіл електроенергії на Сумщині, окрім прикордонних населених пунктів. Без розподілу електроенергії внаслідок збройної агресії рф залишаються 7242 точки обліку споживачів (88 населених пунктів, 19 із них частково).

Це ті прикордонні громади, які щодня потерпають від ворожих обстрілів. Найбільше постраждали від військової агресії росіян енергетичні об’єкти в Глухівській, Білопільській, Середино-Будській, Великописарівській, Сумській і Краснопільській громадах.

Просимо всіх, у кого терористи з рф забрали світло та комфорт, із розумінням поставитися до роботи енергетиків. Наші фахівці роблять усе, щоб повернути світло в кожну оселю. Однак не деякі ділянки виїзди є небезпечними для життя й не здійснюються без погодження з військовими та органами місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО”

Ще новини України: Відключення світла по Україні – як дізнатися про графіки в різних областях

Наш Телеграм