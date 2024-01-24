На фронті загинув соліст Рівненської обласної філармонії – тіло з поля бою евакуював рідний брат

На фронті загинув соліст Рівненської обласної філармонії Богдан Соломка. Трагічну новину повідомила Сарненська міська рада, передає НСН.

Ще стільки сили, стільки планів, стільки прагнень залишилися невиконаними… Сміливі воїни на власних плечах тримають наше повсякдення, а самі йдуть у світ страшної війни… – йдеться у повідомленні

Про Соломку Богдана Юрійовича, артиста театру мюзиклу у м. Київ та соліста Рівненської обласної філармонії у минулому кажуть, що він був надзвичайно світлим і талановитим. А ще амбітним, цілеспрямованим, щирим та справедливим.

31-річний Герой з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, разом із батьком та рідним братом Романом, взяв до рук зброю, одягнув піксельний однострій та став на захист Батьківщини.

Старший солдат Богдан Соломка служив в лавах «Правого сектору» парамедиком.

20 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, життя героя обірвалося. Поруч був рідний брат, який отримав тяжку контузію, але це не завадило йому евакуювати тіло Богдана з поля бою.

«Паваротті» повертається на щиті! Саме такий позивний був у Богдана, він боровся за державу, за культуру, яку ніс у маси, за незалежність нашої держави! Він був неперевершеним у всьому! Навіки у строю! Вічна слава та пам’ять Герою… – йдеться у повідомленні

25 січня громада проведе Богдана в останню путь.

00 – траурне служіння та прощання у церкві «Благодать», вул. Широка, 1

00 – прощання на центральній площі міста

00 – поховання на Алеї Героїв, на кладовищі по вул. Шарпака

У випадку оголошення повітряної тривоги, прощання на центральній площі буде скасовано.

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