Окупанти вбили заслужену артистку України, яка все життя пропрацювала в театрі російської драми у Харкові

Росіяни вбили заслужену артистку України Вікторію Тимошенко. Про смерть актриси повідомили 4 січня у Харківській ОВА, передає НСН.

Жінка отримала важкі поранення під час масованої ракетної атаки 2 січня, і тоді її онук повідомив, що бабуся загинула. Але потім з’ясувалося, що вона жива і госпіталізована у важкому стані. На жаль, все ж таки врятувати Вікторію Тимошенко не вдалося. Її серце зупинилося у лікарні.

Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня. Висловлюємо щире співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни, – йдеться у повідомленні Харківської ОВА

Вікторія Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали в 1960 році. Через 8 років почала виступати на харківській театральній сцені.

Колеги Вікторії Миколаївни, колектив Харківського академічного драматичного театру, висловлюють щирі співчуття.

Суспільне.Харків повідомляє, що акторка була на пенсії, востаннє виходила на сцену близько 10-15 років тому. Про це журналістам режисер драмтеатру Сергій Москаленко.

Знаєте, що найжахливіше, в чому зла усмішка долі? Вона все життя пропрацювала в театрі російської драми. Ніби популяризуючи російське слово, в результаті загинула від російської ракети. Це просто жах якийсь, — сказав Москаленко

Квартири у будинку по проспекту Незалежності видавали акторам театру Шевченка і театру Пушкіна, пояснив режисер.

Внаслідок ракетних ударів по Харкову 2 січня загинуло двоє людей, 62 людини отримали поранення, пошкоджено десятки житлових будинків.

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