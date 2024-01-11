Меморіал: вбиті росією. Богдан Самофалов, 9 років, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Богдан Самофалов

Життя 9-річного Богдана Самофалова відібрав російський обстріл села Рівне Донецької області. 6 січня 2024 року ворог атакував населений пункт ракетами. Поряд із хлопчиком загинули його бабуся, дядько, тітка, молодші двоюрідні братик і сестричка.

Богдан Самофалов був учнем третього класу Покровської школи №4. Любив їздити на велосипеді. Мріяв стати рятувальником. Хлопчика пригадують самостійним, розумним, люблячим сином, онуком і братиком.

«Він був дуже веселим і позитивним. Як і всі дітки, любив гратися із друзями», – розповіла хрещена Анастасія Середня «Богданчика можна назвати дитиною-сонечком. Завжди усміхнений, із гарним настроєм. Навчався добре, особливо любив математику. Із ніжністю ставився до своєї молодшої сестрички, ділився іграшками і солодощами», – додала вчителька хлопчика Вікторія Бондаренко

Богдан жив у бабусі у селі Рівне Мирноградської громади. На різдвяно-новорічні свята туди приїхали дядько Богдана з дружиною і дітьми. 6 січня 2024 року вони ненадовго прийшли в гості. Хотіли принести кутю і привітати зі святами. Коли рідні зібралися разом, у дім прилетіла ворожа ракета.

У Богдана Самофалова залишилися мама, тато, сестра й інші рідні.

Батько хлопчика служить у лавах ЗСУ.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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