Ворог випустив 310 снарядів по Херсонщині: є загиблий і поранені (фото, відео)

Росіяни продовжують гатити по Херсонщині, вбиваючи і травмуючи мериних мешканців, руйнуючи їхнє житло і інфраструктуру.

За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА, – повідомляють в Херсонській ОВА, передає НСН.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок ударів по Херсонщині: є загиблий і поранені

Через російську агресію за минулу добу 1 людина загинула, ще – 3 дістали поранення.

Внаслідок російського обстрілу Херсонського району загинув чоловік, – повідомляють у прокуратурі.

Його тіло дістали з-під завалів 11 січня, а сам обстріл стався 10 січня.

За попередніми даними, вранці 10 січня російська армія обстріляла село Іванівка Херсонського району. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок.

Через повторні ворожі атаки майже добу правоохоронці та рятувальники намагалися дістатися місця події.

У четвер з-під завалів деблокували тіло загиблого.

А внаслідок артобстрілу Херсона постраждала літня жінка.

За даними слідства, 11 січня близько 13:40 армія рф з артилерійської зброї обстріляла місто Херсон.

Внаслідок атаки постраждала 86-річна жінка. Травми отримала через пошкодження її приватного будинку. ЇЇ доставлено у лікарню для дообстеження.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки російського обстрілу житлових будинків у Херсоні 11 січня. Пошкоджено оселі містян.

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