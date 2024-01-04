Ворог за добу випустив по Херсонщині 486 снарядів – двоє загиблих

За минулу добу, 3 січня, ворог випустив по Херсонщині 486 снарядів, загинули двоє людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН.

“За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів”, зазначив він.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславі.

Через російську агресію двоє людей загинули.

Ще новини України: Обстріл Києва 29 грудня – рятувальники завершили розбір завалів, який тривав майже тиждень