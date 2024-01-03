Обстріл Києва 29 грудня рятувальники завершили розбір завалів, який тривав майже тиждень

Обстріл Києва 29 грудня: у Шевченківському районі столиці завершили аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
За даними міністерства, протягом робіт було переміщено та вивезено 4 тисячі 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій.
“У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні”, додали в МВС.
Наймасштабніший обстріл України з 24 лютого 2022 року
У п’ятницю, 29 грудня, Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабної війни.
Унаслідок ворожої атаки було:
- уражено 18 населених пунктів у 10 областях;
- постраждало 170 людей;
- загинуло 53 людини;
- врятовано 22 людини.
Загалом по Україні були випущені 158 ворожих цілей, силам ППО вдалося збити 114 об’єктів – 87 крилатих ракет і 27 безпілотників.
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