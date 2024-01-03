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Обстріл Києва 29 грудня – рятувальники завершили розбір завалів, який тривав майже тиждень

Журналіст
Обстріл Києва 29 грудня рятувальники завершили розбір завалів, який тривав майже тиждень

Обстріл Києва 29 грудня: у Шевченківському районі столиці завершили аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За даними міністерства, протягом робіт було переміщено та вивезено 4 тисячі 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій.

“У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні”, додали в МВС.

Обстріл Києва 29 грудня рятувальники завершили розбір завалів, який тривав майже тиждень4

Обстріл Києва 29 грудня рятувальники завершили розбір завалів, який тривав майже тиждень2

Обстріл Києва 29 грудня рятувальники завершили розбір завалів, який тривав майже тиждень1

Наймасштабніший обстріл України з 24 лютого 2022 року

У п’ятницю, 29 грудня, Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабної війни.

Унаслідок ворожої атаки було:

  • уражено 18 населених пунктів у 10 областях;
  • постраждало 170 людей;
  • загинуло 53 людини;
  • врятовано 22 людини.

Загалом по Україні були випущені 158 ворожих цілей, силам ППО вдалося збити 114 об’єктів – 87 крилатих ракет і 27 безпілотників.

Читайте ще: В Україні вичерпуються запаси для ППО – потрібні далекобійні ракети, щоб зменшити повітряні атаки з боку РФ

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