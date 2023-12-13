Окупанти випустили 606 снарядів по Херсонщині за добу: багато поранених

Окупанти випустили 606 снарядів по Херсонщині за добу. Є руйнування і поранені люди. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і обласні прокуратуру.

За минулу добу противник здійснив 113 обстрілів, випустивши по Херсонщині 606 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та підприємство у Херсоні.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

У прокуратурі повідомили деталі, зокрема, обстрілу Тягинки.

За даними слідства, 12 грудня близько 14:00 армія рф, попередньо з артилерійської зброї обстріляла село Тягинка Бериславського району Херсонської області.

Тут поранення отримав 50-річний місцевий житель. У момент ворожої атаки чоловік перебував у власній оселі. Його доставлено до лікарні.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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