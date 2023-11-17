Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів. Шестеро людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них – дитина.

Як передає НСН, про це зранку 17 листопада повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації”, зазначив голова ОВА.

По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі, медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні.

Через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 – дістали поранення, з них – одна дитина.

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів – наслідки обстрілів. Фото

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