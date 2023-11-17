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Тег:
ВійнаХерсон

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих

Журналіст
Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих5
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Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів. Шестеро людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них – дитина.

Як передає НСН, про це зранку 17 листопада повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації”,зазначив голова ОВА.

По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі, медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні.

Через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 – дістали поранення, з них – одна дитина.

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів – наслідки обстрілів. Фото

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих6

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих4

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих3

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих2

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих1

Окупанти за добу випустили по Херсонщині 347 снарядів, шестеро загиблих

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