Окупанти вдарили ракетою по пункту дислокації «швидкої» на Харківщині вранці 17 березня. Обстріли Харківської області не вщухають. Сумна статистика за добу.

Про ранковий удар повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко. Він показав фото наслідків, передає НСН.

Вдарили по пункту дислокації «швидкої» на Харківщині

Тільки що московський патріархат наніс удар ракетою с300 по пункту тимчасової дислокації невідкладної медичної допомоги. І це в прощену неділю, коли люди просять вибачити один одного, – наголосив Тимошко

Він повідомив, що, на щастя, обійшлося без жертв, два медичних робітника легко поранені, пошкоджено автомобіль служби 103.

Варвари продовжують воювати зі всім живим. Бог може і пробачить, МИ – точно ні. Ми – помстимося, і не тільки за це, за все! – додав Тимошко

Обстріли Харківщини не вщухають

Начальник поліції також оприлюднив сумну статистику обстрілів Харківщини за минулу добу.

Росіяни з різних видів зброї продовжують нищити населені пункти області.

Козача Лопань. 16 березня близько 02:25 росіяни вдарили по населеному пункту безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід. Без газопостачання залишилися 612 абонентів.

Липці. 16 березня близько 15:00 військові рф завдали авіаудари керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та будівлю місцевого ліцею. На території одного з домоволодінь на городі утворилася величезна вирва.

Кислівка. 16 березня ворог вкотре атакував село. Пошкоджені будинки.

Довгеньке. 16 березня о 20:52 рашисти обстріляли село, внаслідок чого сталося займання сухої трави.

Упродовж доби слідчі, криміналісти, вибухотехніки задокументували 10 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж.

З початку повномасштабного вторгнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості про майже 19000 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Поліцейські продовжують нести службу на території області, забезпечують порядок і безпеку громадян.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки понад 35 осіб.

Шановні громадяни! Загроза обстрілів Харківщини з боку росії залишається високою. Будьте обережні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе. Переможемо! – додав Володимир Тимошко

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