Окупанти вдарили по школі на Донеччині 30 червня: загинули вчителька і бухгалтерка

Окупанти вдарили по школі на Донеччині у Покровському районі 30 червня: загинули вчителька і головна бухгалтерка, ще шестеро працівників отримали поранення. Про це повідомляє прокуратура, передає НСН.

Збройні сили рф не припиняють обстріли населених пунктів Донеччини і, зокрема, б’ють по об’єктах, де відсутні будь-які ознаки присутності українських військових. Прокурори Донеччини фіксують наслідки чергового воєнного злочину армії держави-агресора.

30 червня 2023 року, близько 11:20, окупаційні війська рф вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївці Покровського району. Влучання відбулось на території місцевої школи, у якій на момент обстрілу перебували 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень. Усіх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Частину будівлі школи практично зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощено меблі і шкільний інвентар. На місці влучання продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни здійснюється за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти вдарили по школі на Донеччині 30 червня: фото наслідків

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