«Був уперше за кордоном і мав наполеонівські плани» – на Херсонщині знайшли щоденник окупанта

На Херсонщині, у звільненому селищі Високопілля, що біля кордону з Дніпропетровщиною, знайшли щоденник окупанта. Російський солдат писав, що уперше перебуває за кордоном і що він має наполеонівські плани. А ще дивувався, що місцеві не радіють «осбободителям». Про це пише Радіо Свобода, передає НСН.

До рук ЗСУ потрапив щоденник окупанта

Після звільнення Високопілля на Херсонщині у вересні 2022 року до рук бійців ЗСУ потрапив щоденник російського окупанта. У ньому загарбник пише, що вперше виїхав за кордон, розписує свої “наполеонівські плани” і бідкається, що українці зовсім не раді російським “визволителям”.

Щоденник показали у Дніпрі в рамках моновиставки “Щоденник російського окупанта. Погляд ворога”. Трофей на виставку передав волонтер і історик Юрій Фанигін, який отримав його від українських військових.

До рук українського волонтера й історика щоденник окупанта потрапив випадково

“Це було вже після звільнення Високопілля, на початку вересня. Ми сиділи на ящиках у польовому таборі. “Вадімич”, дізнавшись, що я історик, розповів, що його підрозділ їздив на позиції росіян, розбирав техніку і він знайшов таку штуку. Виніс. Каже: “Я подумав і віддам її тобі”. Я не відразу зрозумів, що це. Таке крафтове оформлення. Я спершу думав: якесь репринтне видання, а потім відкрив, почитав – і був вражений”, – каже волонтер

Щоденник вівся у спеціальному блокноті для мемуарних записів, стилізованому під видання 1930-х років. У щоденнику під назвою “Наполеонівські плани” російський військовослужбовець писав каліграфічним почерком, літературною мовою, але без сентиментів.

“Виглядає так, що він сподівався зафіксувати переможні події на фронті 2022 року, натомість – довелося писати про розчарування. Нотатки загарбника – від бадьорих на початку, перед відправкою в Україну, до безнадійного “нам тут не раді” наприкінці, вже на українській території”, – розповів Юрій Фанигін

Автор щоденника – невідомий. Швидше за все, це досить молода й освічена людина, до 30 років, чиї мізки були “оброблені” російською пропагандою. Можливо, молодший офіцер. Подальша його доля наразі невідома.

“Скоріш за все, це – елітний підрозділ десанту, який якраз і перекидали на посилення Херсонського напрямку. Щоденник охоплює приблизно тиждень: починається десь під Москвою, коли їх почали перекидати в Україну. Настрій у нього досить бадьорий, він ніби готується до мандрів. А закінчується все малесеньким розділом під назвою “Перший раз за кордоном”. Тобто людина – усвідомлений окупант. Розумів, що перетнув чужий кордон. Розумів, що вони роблять і де перебувають. Він об’єктивно пише, що на цій землі їм ніхто не радий, що місцеві дивляться презирливо, з ненавистю”, – розповів виданню історик.

Розшифрований фрагмент щоденника окупанта

Над подальшою долею щоденника нинішній власник ще розмірковує. Наразі ж з ним можна ознайомитись на виставці одного експонату “Щоденник російського окупанта. Погляд ворога”, яка триватиме до 1 березня у приміщенні комунального закладу “Музей спротиву Голодомору” Дніпровської міської ради. Відвідування – за попереднім записом.

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