Окупанти знищили ще один «Епіцентр»: всю ніч армія РФ невпинно гатила по Херсону (фото, відео)

Окупанти знищили ще один «Епіцентр» в Україні. Тепер у Херсоні. Будівля торгівельного центру загорілася внаслідок ворожих ударів.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на ДСНС і Херсонську ОВА,

У ДСНС повідомляють, що цієї ночі армія рф невпинно завдавала ударів по Херсону.

Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет. Як видно на відео, і фото – йдеться про «Епіцентр».

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно усі сили та засоби.

До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста.

В ОВА повідомляють, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами на Херсонщині опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Окупанти знищили ще один «Епіцентр»: фото, відео

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