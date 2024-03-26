Ворог атакував дронами автобус з гуманітаркою і бомбив село на Бериславщині

Російський терор проти мешканців звільненого правобережжя. Ворог атакує Херсонщину БПЛА і бомбами. Вдарив дронами по автобусу з гуманітаркою, бомбив село на Бериславщині.

Про останні випадки тероризму повідомили у Херсонській ОВА, передає НСН.

Так, у селі Одрадокам’янка Бериславського району росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу.

Транспортний засіб і вантаж – знищені. Лише дивом водій і пасажири не постраждали.

Також вдень 26 березня путінські війська з безпілотника скинули вибухівку на Берислав.

Внаслідок воєнного злочину росіян постраждав чоловік. За інформацією ОВА, 50-річний житель Берислава отримав вибухову травму та поранення ніг.

Чоловіка з місця події оперативно госпіталізували до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Крім того, російські терористи атакували Бериславський район керованими авіабомбами. Під ударом опинився населений пункт Червоний Маяк.

Російська авіація атакувала житловий сектор. Внаслідок обстрілу було пошкоджено майже десяток будинків місцевих мешканців. Також атакували споруди аграрного підприємства.

Внаслідок чергового обстрілу поранення отримали двоє чоловіків, 33 та 38 років. Зараз вони знаходяться у лікарні, де отримують меддопомогу.

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