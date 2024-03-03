Армія рф атакує Херсонщину: є загиблий, а серед поранених – поліцейські

Армія рф атакує Херсонщину щодня. Тут знову повідомляють про постраждалих і руйнування, передає НСН з посиланням на Херсонську МВА, МНС і прокуратуру.

На Херсонщині внаслідок російських атак одна людина загинула та три отримали поранення, серед них двоє поліцейських, – йдеться у повідомленні МВС третього березня

Правоохоронці додають, що армія країни-агресора продовжує терор мирного населення правобережжя Херсонщини. Ворог бив по житлових кварталах деокупованих населених пунктів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БпЛА.

У Херсонській МВА повідомили, що зранку у неділю армія рф з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів вдарила по Корабельному району Херсона. Відомо принаймні про 5 прямих влучань у житлові будинки.

Пошкоджені квартири, дах, МАФи тощо.

Внаслідок нічного обстрілу Херсонщини загинув чоловік – повідомляють у прокуратурі.

За даними слідства, 3 березня близько 02:10 ночі армія рф обстріляла село Понятівка Дар’ївської громади Херсонської області.

Внаслідок прямого влучання снаряду у будинок загинув місцевий житель. О 12:45 його тіло рятувальники деблокували з-під завалів.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Армія рф атакує Херсонщину: фото

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