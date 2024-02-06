На Херсонщині 5 загиблих і понівечено собор в центрі внаслідок обстрілів (відео)

На Херсонщині 5 загиблих, один поранений і понівечено храм внаслідок ворожих обстрілів. Такі невтішні цифри за минулу добу. Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську ОВА і прокуратуру.

За даними ОВА, минулої доби противник здійснив 16 обстрілів Херсонщини, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та БпЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру.

На Херсонщині 5 загиблих

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 1 людина дістала поранення.

За даними слідства, 5 лютого ворог вкотре здійснив артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль. В ньому, після приборкання вогню, виявили тіла двох загиблих людей.

Унаслідок російського обстрілу Херсона, який стався після 12:00, загинуло ще двоє людей.

Жінка 66-років, яка в момент атаки перебувала на подвірʼї, а також від отриманих поранень у лікарні помер чоловік. Ще один чоловік, віком 24 роки, отримав поранення.

Вночі окупанти вкотре обстріляли Херсонщину. Накрили артилерією село Новотягинка Дарʼївської громади.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 59-річного місцевого жителя.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Пошкодили собор

Так нині виглядає собор у центральній частині Херсона.

Внаслідок ударів у релігійній споруді пошкоджено фасад, вікна, а також вхідні двері. На щастя, минулося без потерпілих.

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