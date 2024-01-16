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На Херсонщині троє поранених 16 січня, понівечено школу (відео)

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На Херсонщині троє поранених 16 січня, понівечено школу (відео)

На Херсонщині троє поранених 16 січня внаслідок ворожих обстрілів, понівечено школу. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську обласну прокуратуру і ОВА.

За даними слідства, 16 січня близько 12:40 російські військові здійснили артилерійський обстріл с. Тягинка  Бериславського району.

Осколкові поранення отримали двоє місцевих жителів, які в момент атаки перебували на вулиці. Їх доставлено у лікарню.

Також окупанти атакували Білозерську громаду. Внаслідок цього у лікарню звернувся чоловік, який отримав скалкові  поранення на власному подвірʼї.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

А вночі окупанти понівечили школу у Херсоні. Наслідки ворожих атак показав начальник ОВА Олександр Прокудін.

На Херсонщині троє поранених 16 січня, понівечено школу (відео)

Вже кілька разів під ворожим вогнем опинявся цей освітній заклад. І сьогодні вночі знову. На щастя, ніхто не постраждав, – написав Прокудін

Наслідки обстрілів та розповіді людей – на відео.

Обстріли на Херсонщині за минулу добу

За минулу добу противник здійснив 99 обстрілів Херсонщини, випустивши 581 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсоні.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

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