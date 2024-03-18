Ворог обстріляв Херсонщину: серед поранених троє поліцейських (фото)

Ворог обстріляв Херсонщину. Четверо поранених, серед них троє поліцейських.

Про це повідомляє 18 березня Національна поліція, передає НСН.

На Херсонщині поліція фіксує наслідки російських атак по цивільній інфраструктурі, серед постраждалих – троє поліцейських, – йдеться у повідомленні

Російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів, били з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА.

військові рф атакували дроном Львове. Внаслідок вибуху скинутого боєприпасу постраждав 43-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма та вогнепальні поранення різних частин тіла.

По Іванівці російські військові гатили з танку, в результаті чого постраждали троє працівників поліції, у всіх контузії.

Ворог обстріляв Херсонщину: фото від поліції

Обстріли Херсонщини за минулу добу

За даними ОВА, минулої доби противник обстрілював Берислав, Наддніпрянське, Львове, Садове, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Гаврилівку, Новоолександрівку, Дудчани, Тягинку, Антонівку, Янтарне, Понятівку, Киселівку, Іванівку, Придніпровське, Кізомис та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 приватних будинків, припортову інфраструктуру, газову заправну станцію, автосервісне підприємство та автомобіль.

Через російську агресію одна людина дістали поранення.

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