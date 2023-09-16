Звільнення Андріївки: військові показали унікальні кадри ближнього бою (відео)

Генеральний штаб ЗСУ 15 вересня офіційно підтвердив звільнення Андріївки у Донецькій області. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали відео, яке було знято під час боїв, передає НСН.

Андріївка розташована за 10 кілометрів від Бахмута на Донеччині. Там ЗСУ вщент розбили 72 окрему мотострілецьку бригаду рф.

За словами українських захисників, противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими.

Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя – у населеному пункті, який кишить росіянами.

Військовим ЗСУ вдалося здійснити блискавичну операцію та оточити російський гарнізон Андріївки, відрізавши його від основних сил та знищивши.

Звільнення Андріївки – унікальні кадри. Відео

Раніше воїни 3-ої окремої штурмової бригади показали, як брали в полон загарбників під час звільнення села.

Після ліквідації командирів 72 ОМСБр рф залишки окупантів ще переховувались в оточеному селищі. Українські воїни здійняли у небо БПЛА з гучномовцем та командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть. У результаті бойової операції частина окупантів здалася.

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