«72 бригада рф розбита вщент» – бійці про звільнення Андріївки і про значення цієї події для всього наступу

Третя Окрема Штурмова Бригада ЗСУ підтвердила звільнення Андріївки на Донеччині. Бійці, які билися за цей населений пункт, поділилися подробицями і розповіли про значення даної події для подальшого українського наступу, передає НСН.

Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф — розбита вщент – йдеться у повідомленні

Зазначається, що в результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів ;

та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції буде повідомлено згодом.

Підкреслюємо, що підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу, – йдеться у повідомленні українських бійців

Вони також підкреслюють, що взяття та утримання населеного пункту Андріївка —шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю, – констатують українські бійці

Нагадаємо, раніше про звільнення Андріївки заявив Генштаб.

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