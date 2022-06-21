Жителі Херсонщини організували Рух спротиву. У багатьох населених пунктах області можна побачити патріотичні графіті, листівки. У них – “ЗСУ поруч!” та “Херсон буде звільнено!”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Суспільне.

На багатьох деревах, стовпах, парканах пов’язані синьо-жовті стрічки. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський до 11 червня залишався в області. Він говорить, що така діяльність Руху спротиву – нова форма протесту проти російських військових.

“Рух спротиву продовжується. Він еволюціонує, тому що росіяни значні зусилля кинули на його придушення. Оці фільтраційні заходи, блокпости – все це спрямоване саме на придушення спротиву. Їм потрібна “сіра маса” на Херсонщині, яка не буде реагувати, як мінімум, на те що вони там роблять”, каже Соболєвський.

Нісар Ахмад – херсонець, який в окупованому місті організував “домашнє виробництво” з пошиття синьо-жовтих стрічок. Херсонці підхопили його ідею. Такі стрічки можна зустріти у кожному куточку міста.

“Я зрозумів, що виготовив не просто стрічки синьо-жовтого кольору. І вони не просто так розвішані по місту. Я створив справжній символ. Символ свободи, волі, незламності духу та любові до рідної Херсонщини. І тепер його можуть бачити майже на кожному розі нашого міста”, розказує чоловік.

Херсонець розповів, що результат роботи Руху спротиву люди бачать і їх це підтримує. Особливо це важливо для тих, хто не має ніяких засобів комунікації з підконтрольною Україні територією. Це досить важливо для літніх людей, які вже не мають змоги дивитися українські канали.

Генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв’ю Крим Реалії підтвердив, що на Херсонщині є люди зі зброєю, які чекають сигналу від ЗСУ, щоб почати спротив російським військовим.

“Багато жителів Херсона чекають, коли вони підключаться до роботи з того боку і ми їх будемо бити з двох боків”, каже Дмитро Марченко.

Юрій Соболевський говорить, що спротив херсонців був активним від самого початку окупації. Він сам постійно брав участь у патріотичних мітингах у Херсоні. Мітинги проводили у багатьох населених пунктах. Спочатку вони були багатотисячні, після силових розгонів мітингів, людей приходило все менше. Російські військові жорстко боролися з тими, хто активно показував свою громадянську позицію, сказав Соблевський.

“Вони боялися у перші мітинги застосовувати силу. Розуміли, що буде ще більша реакція. Тому вони поступово системно відпрацьовували кожен мітинг, знімали це і на дрони, і на відео. Визначали, хто займає найбільш активну позицію. І більшість цих людей потім просто зникала. З ними вже “працювали” у підвалах”, каже посадовець.

Рух спротиву на Херсонщині працює для того, щоб показати людям, що чинити опір можна і потрібно. Всі учасники руху не отримують жодних вказівок, що робити, розказав Юрій Соболевський. Вони самі вирішують як діяти і будуть активними до звільнення Херсона.

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