У Херсоні партизани розстріляли окупантів у кафе на набережній

У Херсоні партизани розстріляли окупантів, які прийшли до кафе на набережній за шашликом.

У тимчасово окупованому Херсоні невідомі розстріляли трьох російських військових, які прийшли до кафе за шашликом, двоє з них загинули.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь“, передає NNS.

“Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги”, йдеться в повідмленні.

У ОК “Південь” зазначили, що двоє окупантів загинули, ще один зазнав тяжких поранень і зараз перебуває в лікарні в окупованому Криму.

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