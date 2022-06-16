Російських загарбників у Херсоні битимуть «з двох боків», бо там багато містян чекають на українську армію і готові допомагати ЗСУ.

Про це заявив в інтерв’ю Крим.Реалії Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, передає NNS.

«Багато жителів Херсона сидять у Херсоні й чекають, коли вони включаться в роботу з того боку. І ми їх битимемо з двох боків. Ті, що спеціально там, не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу», каже Марченко.

За словами Марченка, «ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі».

«Там мої брати живуть. Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники», сказав генерал.

Нагадуємо, 14 червня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі українського телемарафону повідомив, що бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії. Він стверджує, що «українські військові тактично переграють російських», звільняючи захоплені території.

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