На Київщині збільшують кількість блокпостів, будуть перевірки – ОВА

З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року на Київщині збільшують кількість блокпостів.

Таке рішення ухвалили на раді оборони Київщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає НСН.

У Київській області будуть діяти посилені контрдиверсійні та безпекові заходи. Це повʼязано з тим, що російські війська під час новорічних свят можуть вдаватися до нових провокацій.

Заходи проводитимуться за участю СБУ, поліції, Нацгвардії та 114-ї окремої бригади територіальної оборони.

Що саме зміниться?

По всій області збільшиться кількість блокпостів. Ретельній перевірці підлягатимуть місця найбільшого скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.

Така робота також сприятиме розшуковим заходам, вважає Руслан Кравченко. За даними поліції, через здійснення різного роду кримінальних й адміністративних правопорушень у розшуку перебувають понад 11 тисяч людей.

В ОВА закликають жителів і гостей області з розумінням ставитися до посилених безпекових заходів і можливої зупинки транспорту на блокпостах. Там нагадали про необхідність мати при собі документи, які посвідчують особу.

«Крім того, закликаю всіх бути пильними. Якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури, не забувайте повідомляти про це правоохоронцям», додав Кравченко.

Ще новини України: У Києві безпекові навчання – розгортають блокпости та перевіряють транспорт