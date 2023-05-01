На Закарпатті застрелили ведмедицю. Звинувачують прикордонників, ті заперечують

На Закарпатті застрелили ведмедицю, маму ведмежати, яке нещодавно прибилося до села Домашин. Її вбили у результаті незаконного полювання, передає НСН.

У вбивстві ведмедиці підозрюють прикордонників, — такі висновки зробили працівники Ужанського національного природного парку у результаті проведеної перевірки та повідомили про це 1 травня на сторінці у Facebook.

Наразі у Держприкордонслужбі проводять службову перевірку та встановлюють осіб на фото, — повідомила Суспільному речниця Чопського загону Олена Трачук.

За інформацією Ужанського НПП, у ході вияснення обставин інциденту щодо ведмежа, яке приблукало до села Домашин, порівняння фото- та відеоматеріалів, оприлюднених державною прикордонною службою України про виявлення ведмежати у селі Стужиця, та наявних в Ужанського НПП зробили висновок, що йдеться про одного й того ж клишоногого.

Працівники Ужанського НПП провели опитування для з’ясування обставин подальшої долі ведмедиці.

“В результаті проведеної роботи отримано інформацію, яка дає підстави вважати, що ведмедиця була знищена в результаті незаконного полювання, організованого та здійсненого посадовими особами ДПС України”, йдеться у повідомленні. “Також отримано інформацію щодо можливої причетності посадових осіб Державної прикордонної служби України до організації та проведення незаконного полювання за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду на постійній основі”, повідомляють у Нацпарку.

Що відповіли прикордонники

У Держприкордонслужбі відкинули звинувачення. Кажуть, встановили, що на початку квітня прикордонний наряд знайшов труп самця ведмедя, а не ведмедиці, що підтверджується відповідним актом за підписом представників відповідних структур.

Про тіло повідомили працівників Кам’яницького лісництва, ті переконались у природній смерті ведмедя і закопали труп. ДПСУ вказує, що відповідний акт зазначає про відсутність ознак вогнепальних поранень.

Відстань від місця, де знайшли тіло ведмедя, становить близько 60 км від району, де військові відділу “Стужиця” знайшли ведмежа.

“Для повної об’єктивності і встановлення всіх обставин керівництвом Чопського прикордонного загону проводиться службове розслідування […] З огляду на ситуацію, просимо усіх не поспішати з висновками та не розповсюджувати не перевірену інформацію до завершення перевірки правоохоронцями”, йдеться у повідомленні прикордонників.

Що відомо про ведмежа

Раніше, 14 квітня прикордонники заявляли, що неподалік місця служби прикордонного наряду відділу “Стужиця” Чопського загону оселилася ведмедиця з двома ведмежатами. Зокрема на відео показали одне з ведмежат, яке бачили самого.

“Прикордонники поважають таке сусідство, намагаються не турбувати звірів та дотримуються безпечної дистанції”, йшлося у повідомленні ДПСУ.

16 квітня до Ужанського національного природного парку надійшло повідомлення про те, що протягом двох останніх днів мешканці села Домашин спостерігають появу малого ведмежати.

“Було прийнято рішення про вилучення ведмежати для уникнення його загибелі. До села виїхали співробітники відділу державної охорони природно-заповідного фонду, які забрали малюка до Великого Березного і передали його під опіку провідного наукового співробітника парку”, повідомлялось на Facebook-сторінці Ужанського нацпарку.

Про ситуацію також повідомляв департамент при Міндовкілля України. Там вирішили відправити ведмежа до реабілітаційного центру бурого ведмедя у парку “Синевир”. Після цього планується трансфер тварини до одного з європейських центрів, які мають досвід реабілітації ведмежат, з подальшим їхнім поверненням в дику природу за місцем вимушеного вилучення.

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