«Вигадливі» ухилянти прикинулися дітьми, щоб виїхати з України

На Закарпатті двоє чоловіків прикинулися дітьми, щоб перетнути державний кордон. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону.

Про це НСН інформує з посиланням на Державну прикордонну служба України.

Як зазначили прикордонники, двоє місцевих чоловіків, яким 20 та 21 рік, вдавали з себе підлітків віком 13 та 15 років, намагаючись за чужими свідоцтвами про народження виїхати в Угорщину.

“Чоловіки прибули в пункт пропуску “Лужанка” у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі”, додали в правоохоронних органах.

За їхніми словами, закарпатець мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років. Їхні прізвища були вказані у свідоцтві.

Однак горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу.

“Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон”, зауважили у Держприкордонслужбі України.

Ще новини України: На Одещині ухилянт видавав з себе жінку, надягнувши перуку і окуляри (фото)