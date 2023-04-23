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«Вигадливі» ухилянти прикинулися дітьми, щоб виїхати з України

Журналіст
прикинулися дітьми
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На Закарпатті двоє чоловіків прикинулися дітьми, щоб перетнути державний кордон. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону.

Про це НСН інформує з посиланням на Державну прикордонну служба України.

Як зазначили прикордонники, двоє місцевих чоловіків, яким 20 та 21 рік, вдавали з себе підлітків віком 13 та 15 років, намагаючись за чужими свідоцтвами про народження виїхати в Угорщину.

“Чоловіки прибули в пункт пропуску “Лужанка” у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі”, додали в правоохоронних органах.

За їхніми словами, закарпатець мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років. Їхні прізвища були вказані у свідоцтві.

новини україни

«Вигадливі» ухилянти прикинулися дітьми, щоб виїхати з України

Однак горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу.

“Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон”, зауважили у Держприкордонслужбі України.

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