На Одещині ухилянт видавав з себе жінку, надягнувши перуку і окуляри (фото)

На Одещині ухилянт намагався незаконно перетнути державний кордон, переодягнувшись в жіночий образ.

Чоловіка затримали військовослужбовці 20 квітня на кордоні в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України, передає НСН.

“На кордоні продовжуються магічні дійства з військовозобов’язаними чоловіками: вони зникають у вентиляційних трубах потягів, маскуються під сидінням автомобіля. А вчора на Одещині прикордонники затримали “жінку” в сонцезахисних окулярах у темний час доби”, розповідають військові.

Втім, під час перевірки документів “українка” виявилася чоловіком.

“Маестро перевтілення”, як назвали прикордонники ухилянта, отримав повістку.

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