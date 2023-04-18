Провідник потяга Запоріжжя-Перемишль перевозив ухилянтів у вентиляційній системі вагона (фото, відео)

Провідник потяга Запоріжжя-Перемишль перевозив ухилянтів у вентиляційній системі купе. Злочинну схему розкрили правоохоронці, передає НСН. Співробітника Укрзалізниці затримано.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, – йдеться у повідомленні СБУ

Під час проведення комплексних заходів затримано провідника потяга Запоріжжя–Перемишль, який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.

Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.

У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у «згорнутому» стані.

Вартість такої «послуги» сягала близько 2,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

Втім, контррозвідники СБУ викрили нелегальний «трафік» і затримали залізничника на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

Наразі затриманому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Провідник потяга Запоріжжя-Перемишль перевозив ухилянтів у вентиляційній системі вагона: відео

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