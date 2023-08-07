Залізничник з Харкова «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ (фото)

Залізничник з Харкова «зливав» окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ. Ворожого інформатора затримала СБУ.

Про це інформує НСН з посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб рф дані про Сили оборони на території регіону, йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фігурантом виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій. Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ.

Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру. Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську телеграм-групу.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

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