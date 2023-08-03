Колишній командир взводу отримав вирок за державну зраду – зливав росії дані про захисників та зброю

Колишній командир взводу отримав 12 років позбавлення волі за державну зраду. Він передавав окупантам дані про тренування українських воїнів та іноземну зброю.

Про це повідомляє НСН з посиланням на СБУ.

Завдяки доказовій базі, яку зібрала військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки, реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки, йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поплічником ворога виявився екскомандир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Він був завербований кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру), який представлявся Сергієм Пріваловим.

Тоді зраднику було обрано псевдонім «Річард» та визначено ключові завдання розвідувально-підривної діяльності проти України, додали в СБУ.

Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів.

Військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії ворожого агента і затримала його на спробі переправлення таємної інформації російському гру.

Після тривалого розслідування і ретельного вивчення всіх фактів незаконної діяльності зловмисника суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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