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ВійнаПодії

Колишній командир взводу отримав вирок за державну зраду – зливав росії дані про захисників та зброю

Журналіст
Колишній командир взводу отримав вирок за державну зраду зливав росії дані про захисників та зброю
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Колишній командир взводу отримав 12 років позбавлення волі за державну зраду. Він передавав окупантам дані про тренування українських воїнів та іноземну зброю.

Про це повідомляє НСН з посиланням на СБУ.

Завдяки доказовій базі, яку зібрала військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки, реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки, йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поплічником ворога виявився екскомандир взводу в одному із центрів підготовки підрозділів Національної гвардії.

Він був завербований кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру), який представлявся Сергієм Пріваловим.

Тоді зраднику було обрано псевдонім «Річард» та визначено ключові завдання розвідувально-підривної діяльності проти України, додали в СБУ.

Агент збирав інформацію про іноземну військову допомогу підрозділам Нацгвардії, зокрема щодо бойової підготовки українських воїнів.

Військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочинні дії ворожого агента і затримала його на спробі переправлення таємної інформації російському гру.

Після тривалого розслідування і ретельного вивчення всіх фактів незаконної діяльності зловмисника суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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