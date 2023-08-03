Смертельна ДТП на блокпосту у Києві – ДБР завершило розслідування у справі судді Тандира

ДБР завершило розслідування щодо судді Олексія Тандира, який спричинив смертельну ДТП на блокпосту у Києві, внаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць.

За даними слідства, тепер вже екссуддя напідпитку на смерть збив військовослужбовця на блокпосту в Києві 25 травня. І намагався приховати стан алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та Київської міської прокуратури, передає НСН.

Так, за час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

«Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння», кажуть у ДБР.

Попри це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках, додали у Держбюро розслідування. Крім того, стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз.

«За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення ПДР, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення», йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, 25 травня о 23:55, підозрюваний їхав автомобілем Lexus напідпитку та здійснив наїзд на військовослужбовця Нацгвардії, який перебував на блокпосту. Через це нацгвардієць загинув на місці.

На підставі зібраних доказів судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Наразі стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Суд відправив Тандира під варту без визначення застави до 26 серпня.

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